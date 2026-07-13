Torna anche per l’estate 2026 il presidio di soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco con base nel porto di Cannigione.

La Giunta comunale di Arzachena ha approvato lo schema di convenzione con il Comando provinciale di Sassari, confermando un servizio già sperimentato lo scorso anno e ritenuto particolarmente utile per rafforzare la sicurezza lungo il litorale.

Il presidio, una volta firmata la convenzione, sarà operativo fino al 30 settembre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Il servizio sarà garantito da almeno due unità specializzate dei Vigili del Fuoco, con mezzi e attrezzature idonei agli interventi di soccorso in ambiente acquatico.

Il costo complessivo del progetto ammonta a 78.484 euro, finanziati attraverso il contributo assegnato al Comune dalla Protezione civile regionale. L’obiettivo è garantire maggiore rapidità di intervento in caso di emergenze che coinvolgano bagnanti, diportisti e utenti del mare, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico. Il Comune metterà inoltre a disposizione gratuitamente l’ormeggio per i mezzi nautici e le moto d’acqua nel porto di Cannigione, oltre a un’area a terra destinata allo stazionamento di mezzi e carrelli.

La convenzione punta a consolidare la collaborazione tra Comune, Vigili del Fuoco e Autorità marittima, rafforzando la capacità di prevenzione e risposta alle emergenze lungo un territorio costiero particolarmente esteso e frequentato durante la stagione estiva.

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