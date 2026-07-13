È pesantissimo il bilancio dell’incendio scoppiato questo pomeriggio nella pineta di Monti Russu, nel litorale di Aglientu.

Circa 20 ettari di pineta in area Sic sono stati distrutti dal fuoco, la polizia locale di Aglientu è dovuta intervenire per evacuare i bagnanti di due spiagge a ridosso dell’aria percorsa dal fuoco.

Le fiamme hanno distrutto l’impianto di depurazione di un villaggio a ridosso della provinciale 90, la strada (la Castelsardo-Santa Teresa) è rimasta chiusa per diverse ore durante le operazioni di spegnimento.

Il fuoco ha lambito una zona di seminata di case ed è andato vicinissimo al residence a ridosso della strada provinciale.

Incendio Aglientu

L’ispettorato forestale di Tempio e la stazione forestale di Luogosanto hanno coordinato una vasta operazione di spegnimento al quale hanno partecipato Due Canadair, un elicottero Super Puma e un altro elicottero partito dalla base del Limbara. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso, nella zona ci sono squadre del Corpo forestale, di Forestas, vigili del fuoco, carabinieri, personale della polizia locale di Aglientu e decine di volontari di diverse associa di protezione civile del territorio.

C’è forte preoccupazione per una possibile ripresa dell’incendio, sul posto rimarranno tutta la notte gli operatori della macchina antincendio regionale.

Il Corpo forestale ha avviato subito le indagini. È stata messa a rischio l’incolumità di centinaia di persone che vivono nella zona e l’integrità del sito di interesse comunitario di Monti Russu. Stando indiscrezioni sarebbero in corso degli accertamenti su una linea elettrica, il Personale dell’Enel è sul posto.

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