Con i saluti del sindaco Roberto Ragnedda e il passaggio di consegne a Caorle, dove si svolgerà il prossimo vertice, si è concluso il G20 delle spiagge che ha portato a Porto Cervo ed Arzachena i rappresentanti dei 26 più rappresentativi comuni balneari italiani (tra questi oltre alla capitale della Costa Smeralda, Alghero) che da soli rappresentano il 17 per cento dei movimenti turistici in Italia.

I TEMI – Tre giorni densi di confronti tra le diverse realtà del turismo balneare sui temi della sostenibilità, dei servizi, della tutela ambientale con la certezza che una meta turistica attrattiva è prima di tutto una città vivibile per i suoi cittadini. Temi portati sul palco dell’auditorium, nelle tavole rotonde moderate dalla giornalista Monica Leofreddi, con il contributo delle organizzazioni di categoria, imprenditori del settore alberghiero, balneare, immobiliare e della nautica da diporto.

IL PATTO – Nel corso dell’appuntamento è stato rinnovato il patto d’intesa tra i comuni e firmato il protocollo d’intesa con Enit rappresentato dalla Ceo Ivana Jelinic. «In questo ultimo atto facciamo sintesi degli argomenti affrontati», ha detto Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti e confermata coordinatrice della rete G20s: «Confermare sicurezza, servizi, sistema di accoglienza. I sindaci sanno che da qui si riparte per un importante percorso il cui primo obiettivo è lo status di città balneare che, ribadisco ancora una volta, è nato come soluzione ai problemi delle comunità residenti».

RAGNEDDA – Il sindaco di Arzachena Ragnedda ha commentato: «Siamo sulla giusta strada. Il turismo e la pianificazione urbanistica, il monitoraggio delle coste, l’innovazione tecnologica, ad esempio, sono alcuni dei temi che si intersecano e vanno affrontati con una visione ampia».

LA MINISTRA – La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha inviato un videomessaggio mentre è intervenuto sul palco Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti alla Camera: «Siamo orgogliosi – ha detto – di ospitare per la prima volta nell’isola qui ad Arzachena una manifestazione nazionale di questa importanza. Come Governo siamo impegnati a garantire alle località balneari servizi che vanno assolutamente garantiti considerando lo straordinario flusso persone della stagionalità». Il deputato Dario Giagoni, anche lui in platea, l’ha definito un punto di partenza: «Bisogna scongiurare il rischio di perdere turisti a favore di altre destinazioni del mondo».

© Riproduzione riservata