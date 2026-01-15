Daniele Livieri è il nuovo allenatore dell’Olbia. Lo annuncia il club gallurese, fresco di cambio di proprietà, confermando le indiscrezioni delle ultime ore: la presentazione ufficiale avverrà domani.

«L’arrivo di Daniele Livieri – si legge nel comunicato di questo pomeriggio – si inserisce pienamente nel nuovo corso dell’Olbia Calcio 1905, orientato a una crescita strutturata e ambiziosa, nel rispetto della storia del Club e delle aspettative della piazza. La Società augura a Daniele Livieri buon lavoro, con l’auspicio di un percorso ricco di soddisfazioni sportive e umane».

Nella giornata di oggi è arrivata anche la controreplica di Romi Fuke al comunicato di Swiss Pro sull’interruzione della trattativa per la cessione dell’Olbia Calcio all’imprenditore brianzolo. «Fermarsi è stato un atto di responsabilità, non di rinuncia. In assenza di un bilancio approvato e di un quadro contabile definitivo, non è stato possibile completare le verifiche economico-finanziarie necessarie, e questo è stato decisivo», spiega Fuke.

«Fa riflettere la conduzione della trattativa da parte di Swiss Pro Promotion, caratterizzata non solo dalla continua mancanza di trasparenza documentale, ma anche – viene sottolineato – da una gestione delle interlocuzioni non rispondente a quei minimi criteri di chiarezza, correttezza e coerenza richiesti in operazioni di questa natura; circostanza resa ancor più evidente dall’avvenuta ufficializzazione, nelle more del confronto, della conclusione dell’operazione di cambio di proprietà».

