Una buona notizia per Luras e Calangianus. Dopo settimane difficili, segnate da attese e preoccupazione, l’ambulatorio Ascot torna alla normalità; ne dà informazione l’Amministrazione comunale. Il dottor Martinez, che finora ha portato avanti da solo il servizio per entrambi i comuni, potrà contare sull’arrivo di due nuovi colleghi. Un rinforzo atteso e necessario, che consentirà di ripristinare un servizio fondamentale per la comunità.

Nei prossimi giorni l’attività ripartirà in modo stabile: inizialmente con un doppio ambulatorio a Calangianus, poi anche a Luras, con l’obiettivo di garantire almeno due aperture settimanali in ciascun paese. In tutto sono circa 1.700 i cittadini assistiti, 900 dei quali a Calangianus e 800 a Luras, che potranno tornare a contare su un punto di riferimento vicino e continuo. A breve sarà diffuso un calendario provvisorio delle visite, seguito da quello mensile definitivo, per evitare code e permettere a tutti di organizzarsi al meglio. In un momento in cui la medicina di base in Sardegna, e in particolare in Gallura, vive situazioni difficili – con medici insufficienti e alcuni territori scoperti o non coperti sufficientemente – la ripartenza dell’ambulatorio di Luras è visto come un segnale decisamente positivo. Un passo in avanti verso il ritorno alla normalità.

© Riproduzione riservata