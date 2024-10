Aderendo allo sciopero nazionale, Flc Cgil Olbia Tempio, oggi è scesa in piazza a Santa Teresa Gallura per rivendicare il diritto all'Istruzione per tutti.

La sigla sindacale lancia la protesta “simbolicamente da una comunità che incarna molte criticità affrontate dalla scuola pubblica oggi”.

Flc Cgil parte dalla situazione dell'istituto comprensivo del paese gallurese per denunciare le condizioni di disagio che vivono tante scuole del territorio. “Da oltre dieci anni, l'istituto di Santa Teresa è in regime di reggenza senza un dirigente scolastico titolare, un record di precarietà che lo distingue in negativo nell'intera provincia di Sassari”, si legge in una nota della sigla sindacale. L'istituto della reggenza, continua il sindacato, “ha inflitto un duro colpo alle autonomie scolastiche portando all'accorpamento di istituti come Monti con Oschiri, Budoni con San Teodoro e i licei Dettori e De Andrè a Tempio”.

Tra i disagi elencati, l'insufficienza di spazi adeguati nelle scuole di Olbia e la mancanza di personale specializzato nell'assistenza degli studenti con disabilità.

