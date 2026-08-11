Si consolida il rapporto tra il Comune di Arzachena e Smeralda Holding, la società italiana indirettamente controllata da Qatar Investment Authority, il fondo sovrano che nel 2012 ha acquisito un importante patrimonio immobiliare in Costa Smeralda.

Ieri mattina, a palazzo Ruzittu, il sindaco Roberto Ragnedda ha incontrato lo sceicco Faisal Al Thani, il presidente di Smeralda Holding Franco Carraro e l’amministratore delegato Mario Ferraro. Un confronto istituzionale dedicato alle prospettive di sviluppo della destinazione e al rafforzamento di una collaborazione consolidata negli anni. Al centro del colloquio la volontà condivisa di proseguire nel percorso di valorizzazione della Costa Smeralda, attraverso investimenti di alto profilo, il potenziamento dei servizi e un progressivo ampliamento dei periodi di apertura delle strutture. Tra gli obiettivi indicati anche la tutela degli standard qualitativi e il continuo riposizionamento del marchio Costa Smeralda ai vertici del mercato internazionale del turismo di lusso. «Il dialogo continuo con i vertici di Smeralda Holding e con la proprietà rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile del nostro territorio. La collaborazione tra pubblico e privato è il motore che ci permette di consolidare la leadership globale di Arzachena e della Costa Smeralda come punto di riferimento nel turismo di eccellenza» ha dichiarato Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, durante l’incontro.

Il vertice conferma così la volontà dell’amministrazione comunale e della proprietà di mantenere aperto un confronto stabile sulle strategie future, con l’obiettivo di coniugare sviluppo turistico, qualità dell’offerta e valorizzazione del territorio.

© Riproduzione riservata