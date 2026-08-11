Olbia, Kimi Antonelli lascia la Sardegna: «Mi sono rilassato, ora pronto a tornare in pista»Il campione prodigio della Formula 1 guida la classifica davanti al ferrarista Hamilton
Tredici giorni di vacanza in Sardegna per Kimi Antonelli per ripartire di slancio in vista del Gran Premio d'Olanda di Formula 1, il 23 agosto a Zandvoort. «Mi sono rilassato e ora sono pronto a tornare in pista», ha detto al microfono di Videolina all'aeroporto di Olbia.
Kimi era arrivato il 28 luglio scorso nella città gallurese, ritirando una Mercedes messa a disposizione dalla sua scuderia nella concessionaria Autoelegance, presa d'assalto a tifosi e curiosi appena di era sparsa la notizia. Il campione bolognese, 19 anni, ha trascorso le sue vacanze in Costa Smeralda, immortalato sui social dai fan in alcuni locali rinomati della zona di Porto Cervo.
Antonelli, con la Mercedes, guida la classifica della F1 grazie a 6 vittorie: in classifica ha 219 punti. Alle sue spalle il ferrarista Hamilton, con 169. Kimi è ripartito dall’Aviazione generale Eccelsa di Olbia con un aereo privato.