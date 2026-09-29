Un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in serata nel territorio di Sant’Antonio di Gallura lungo la provinciale 38 (Monte Pino). L’uomo, stando gli accertamenti dei carabinieri, è caduto da un’altezza di circa 6 metri mentre lavorava su una scala appoggiata ad un traliccio.

L’impatto con il terreno è stato particolarmente violento. L’operaio è stato soccorso subito dai colleghi che hanno richiesto l’intervento del 118.

Stando ai primi accertamenti effettuati in ospedale a Olbia, dove la vittima dell’incidente è stata trasferita in elicottero, traumi e fratture riportate non sono gravi e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sono subito iniziate le indagini per verificare la causa della caduta e, in particolare, l’osservanza delle misure antinfortunistiche. Anche gli ispettori del lavoro dell’Asl (Spresal) si stanno occupando dell’Incidente

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