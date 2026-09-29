Festa privata con gazebo e casse acustiche in spiaggia per gli ospiti di una imbarcazione, uno yacht di 75 metri battente bandiera delle Isole Cayman. È successo nella spiaggia di Porto Liscia, a ridosso di Porto Pollo, nel litorale di Palau. I volontari del Comitato Amici di Talmone, che in quel momento stavano monitorando il tratto di costa in canoa, hanno subito segnalato lo “sbarco” dallo yacht alla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

La Guardia Costiera ha confermato ai volontari del Comitato di “aver provveduto a intimare all’equipaggio dello yacht di smontare la costruzione e di non spiaggiare più il tender”. Nel pomeriggio l’arenile è stato sgomberato.

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