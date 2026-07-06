Sant’Antonio di Gallura chiama la comunità a raccolta per ribadire il proprio no alla speculazione eolica. Il sindaco, Carlo Duilio Viti, ha convocato un Consiglio comunale aperto per venerdì 10 luglio, alle 19:00, nell’aula consiliare. L’iniziativa del primo cittadino appena rieletto e dell'amministrazione comunale, nasce dalla volontà di coinvolgere direttamente la popolazione su un tema ritenuto importante per il futuro del territorio. Al centro del confronto ci sarà l’ipotesi di installazione di aerogeneratori di grandi dimensioni, considerata dall’ente locale non compatibile con il paesaggio, l’ambiente e l’identità della comunità.

«L’installazione di aerogeneratori di grandi dimensioni nel nostro territorio non rappresenta il futuro ecologico che vogliamo per la nostra terra», ha scritto il sindaco Viti. «Crediamo nella transizione ecologica, ma questa deve essere pianificata con equilibrio, nel rispetto del paesaggio, dell’ambiente e delle comunità locali, non attraverso progetti imposti dall’alto». Che ha aggiunto: «I sardi hanno spesso dimostrato, anche alcuni giorni fa, di saper difendere la propria terra da e il diritto di scegliere il proprio futuro. Anche a Sant’Antonio di Gallura vogliamo si alzi forte e chiaro il grido che il nostro territorio merita rispetto e ascolto. La nostra terra non ha prezzo. Il futuro della Sardegna si costruisce insieme ai suoi abitanti, non sopra le loro teste».



© Riproduzione riservata