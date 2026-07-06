Dal 9 al 12 luglio a Santa Teresa Gallura ritorna Gallura Buskers - Festival Internazionale Teatro di Strada e Circo Contemporaneo. Diretto da Alberto Pisu, si esibiranno ben 16 compagnie tra le migliori nel mondo, da Italia, Cile, Argentina, Brasile, Francia e Spagna. Artisti e artiste animeranno le serate teresine, dalle 20.30 alle 24.00, le piazze e le stradine del centro storico con le caratteristiche casette colorate, con spettacoli esplosivi, divertenti, surreali: marionettisti, clown, giocolieri, acrobate, spericolati equilibristi/e, improbabili provocatori, musicisti/e, mimi, comici.

La grande e suggestiva piazza Vittorio Emanuele I sarà anche quest’anno l’anima della manifestazione, punto di ritrovo dei teresini e dei turisti. Per quattro serate si trasformerà in un teatro sotto le stelle, tra spettacoli circensi e teatrali intrisi di gioia, buonumore e spensieratezza. Ma la magia della 14° edizione del Gallura Buskers Festival si riverserà anche nella piazza S. Vittorio, via XX Settembre e via Cavour, tra gag irresistibili e spettacoli itineranti. Il Gallura Buskers Festival è organizzato dall’associazione culturale “Dietro le Quinte”, con la direzione artistica e organizzativa a cura di Alberto Pisu.

Il Festival, precisano gli organizzatori, adotta pratiche di sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di un impianto fotovoltaico itinerante, “Il Carro dell’energia”, in collaborazione con Stand Up (Cagliari); l’utilizzo di carta ecologica riciclata per i materiali promozionali; i palloni utilizzati sono realizzati in lattice naturale (biodegradabili); la partnership con Treedom, azienda italiana che consente di piantare alberi in diversi paesi del mondo e che ne monitora la crescita.

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