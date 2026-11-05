



È di ieri la consegna dei lavori relativi a tre interventi, uno di carattere sociale e gli altri due turistico-culturale. A partire dal Complesso “La Funtana”, per il quale è prevista la ristrutturazione degli immobili finalizzata alla realizzazione di appartamenti destinati all’accoglienza di profughi di guerra e, più in generale, a cittadini in situazioni temporanee di disagio abitativo. L’intervento prevede anche la riqualificazione degli spazi esterni e il recupero di ambienti destinati a uffici e laboratori di supporto sociale, formativo e operativo a servizio della comunità. Cifra stanziata 995.000 euro. Con 400.000 euro è previsto invece il recupero dei locali sotto la terrazza panoramica di fronte alla Torre Spagnola e alla Bocche di Bonifacio, finalizzato alla realizzazione di un museo dedicato alla tradizione marinaresca.

Con 650.000 euro invece si punta a riqualificare una delle zone più significative di Capo Testa, recuperando, scrive l’amministrazione comunale, “strutture oggi sottoutilizzate. Il progetto prevede la creazione di un laboratorio operativo dell’Area Marina Protetta, attività di monitoraggio ambientale, ricerca scientifica, supporto tecnico e logistico, nonché iniziative di educazione e divulgazione rivolte a scuole, cittadini e visitatori. Parallelamente, il recupero del vecchio semaforo – edificio di grande valore storico e simbolico lo trasformerà - scrive sempre l’amministrazione comunale - in un centro meteorologico dedicato allo studio e al monitoraggio delle condizioni atmosferiche e meteomarine”.

© Riproduzione riservata