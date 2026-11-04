A seguito dell’avviso di criticità emesso dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione per rischio idrogeologico, idraulico e temporali, e considerato il livello di allerta Codice Rosso (criticità elevata) per la Gallura, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato quattro ordinanze finalizzate alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Per domani è disposta la chiusura degli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei nidi d’infanzia e dei centri educativi pomeridiani, pubblici e privati, la chiusura dei cimiteri comunali e la chiusura del Parco urbano Fausto Noce e delle strutture annesse, comprese le sedi del circolo tennis, del circolo bocciofilo e del palazzetto Deiana.

L’amministrazione comunale invita la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.

«L’allerta di codice rosso impone la massima prudenza e l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone», afferma il primo cittadino. «Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché evitino spostamenti non necessari e seguano scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti: la prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo», ha aggiunto Nizzi.

Il Centro operativo comunale e le strutture comunali competenti continueranno a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e a fornire tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali del Comune.

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