«A Capo Testa, sulla spiaggia di Rena di Ponente, è stato realizzato un nuovo solarium dedicato alle persone con disabilità, attrezzato con ombrelloni e lettini, per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare in piena libertà e sicurezza». A dare l’annuncio è stata l’Amministrazione comunale. Un intervento, questo, finalizzato a rendere alcune delle spiagge teresine sempre più inclusive, favorendo pari opportunità di accesso e fruizione degli spazi comuni. L’Amministrazione comunale rivolge invito a teresini e ospiti, «a vivere e rispettare questi spazi, ricordando che garantire accessibilità e libertà alle persone con disabilità è una responsabilità condivisa». Una raccomandazione questa più che mai opportuna considerato che, solo pochi giorni fa, era stato sottratto uno dei tre ombrelloni collocati sulla piattaforma dedicata alle persone con disabilità nella spiaggia di Zia Colomba, sempre a Capo Testa. «Un gesto che ci rattrista profondamente – aveva commentato l’assessora ai Servizi Sociali Samanta Coppi - perché non rappresenta soltanto il furto di un oggetto, ma la privazione di un servizio essenziale pensato per chi affronta ogni giorno maggiori difficoltà e che in questi spazi dovrebbe trovare sostegno, inclusione e rispetto. Provvederemo a sostituire l’ombrellone rubato con uno nuovo – aveva promesso l’assessora - identico agli altri due già presenti, realizzati appositamente con cura nella scelta della forma e del colore per offrire un ambiente accogliente e confortevole alle persone con disabilità».

