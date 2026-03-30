Recentemente annunciata ufficialmente la propria ricandidatura a sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta ha pubblicato nei giorni scorsi, sul sito ufficiale del Comune, la Relazione di fine mandato amministrativo, documento ufficiale obbligatorio che i sindaci uscenti sono chiamati a redigere al termine del loro incarico. Un mandato amministrativo iniziato nel 2020 che si concluderà con le elezioni comunali della prima decade di giugno prossimo.

«Cinque anni indimenticabili, trascorsi condividendo gioie e difficoltà di una comunità, animati dal forte desiderio di risolvere tante problematiche e di accompagnare questo territorio “unico” verso il futuro», ha commentato la sindaca, auspicando che il documento possa essere letto «non come l’inizio di una campagna elettorale, che arriverà e sarà compito del nuovo gruppo, ma come un momento di condivisione e di consapevolezza del lavoro svolto in questi cinque anni». Il documento, composto da 128 pagine, scrive ancora la sindaca, consente di informare «sia i cittadini che hanno apprezzato l’operato di questi cinque anni, sia, soprattutto, quelli che dicono “nu hani fattu nudda”».

In vista delle prossime elezioni comunali, intanto, si intensificano gli incontri e si intrecciano le relazioni. Alle due candidature già annunciate dovrebbe aggiungersi un’altra lista: in quest’ottica, alcuni imprenditori e partiti del centrodestra si stanno incontrando da tempo. Tra i partecipanti alle trattative figura la Lega con il deputato Dario Giagoni.

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