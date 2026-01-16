Sindaca, si ricandiderà? «Penso di sì». La decisione di Nadia Matta, quella ufficiale, è tuttavia rimandata alla fine di gennaio, primi di febbraio, quando avrà più chiara la situazione anche in funzione delle diverse trattative in corso in paese. Ma che voglia ributtarsi nell’agone politico-amministrativo non appare certamente un mistero; del resto, lo ha già ammesso più volte, a cominciare da quando a metà agosto dello scorso anno, sottoscrisse nel bel mezzo delle Bocche di Bonifacio il gemellaggio con la cittadina franco-corsa dirimpettaia. E se si ricandiderà lei lo farebbe con buona parte della sua maggioranza attuale, molti componenti della quale non fanno mistero della loro disponibilità.

Del resto, nei giorni scorsi, la stessa sindaca, nella sua pagina social ha pubblicato un messaggio alla popolazione nel quale annuncia, «giunti quasi alla scadenza del nostro mandato» che a partire dai prossimi giorni, ogni martedì e ogni venerdì, pubblicherà, sulle pagine Facebook e Instagram Futuro Diverso, «ciò che di più significativo è stato fatto in questi cinque anni, partendo dalla situazione iniziale e dalle difficoltà incontrate. In questa fase non vogliamo convincere, ma informare, affinché ognuno abbia gli elementi necessari per formarsi un’opinione consapevole e un pensiero critico basato sui fatti”. E questo scrive sempre la sindaca Nadia Matta, “al di là di un’eventuale ricandidatura».

© Riproduzione riservata