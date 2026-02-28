È sbarcato dalla nave proveniente da Civitavecchia a bordo di un’auto a noleggio con un carico di arnesi da scasso nascosto in un vano creato sul retro del cruscotto. Erano con tutta probabilità le case al mare vuote nel periodo invernale l’obiettivo di un ventiseienne di Rieti che nei giorni scorsi è stato fermato e denunciato dalla Guardia di Finanza all’Isola Bianca.

Le Fiamme Gialle del gruppo Olbia hanno deciso di procedere con un controllo sul sedicente turista reatino, al volante di una utilitaria risultata noleggiata, al quale i militari chiedevano il motivo del viaggio e la relativa destinazione. Le dichiarazioni erano risultate da subito contraddittorie. Ed è scattata la perquisizione del mezzo, che presentava alcune anomalie nella zona del cruscotto.

L’accertamento di routine si è così trasformato in un’importante operazione di prevenzione che ha consentito di trovare, in un doppio fondo, vari cacciaviti, un piccone, una spranga di ferro e radiotrasmittenti portatili.

Arnesi che, date le modalità del trasporto, hanno fatto sorgere fondati sospetti sul loro possibile utilizzo criminale.

Il materiale è stato sequestrato e il conducente denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata