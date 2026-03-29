Il Partito Sardo d’Azione teresino ritiene che «questo ciclo amministrativo sia esaurito e che sia necessario aprire una nuova fase, fondata su competenza, chiarezza amministrativa e visione». Alla base dell’affermazione, resa pubblica con un comunicato del segretario di sezione Giovannino Bocognano, c’è l’aver osservato, in questi anni, «una gestione priva di visione strategica, segnata da criticità organizzative, lentezze e assenza di una reale politica di sviluppo. Le recenti vicende legate al PUC e alla pianificazione urbanistica evidenziano – è scritto sempre nel comunicato – ulteriori elementi di preoccupazione su un tema centrale per il futuro del territorio. Si registra inoltre un evidente disallineamento della Sindaca rispetto a scelte fondamentali per uno sviluppo organico, sostenibile e competitivo del paese». Dopo aver precisato e ricordato di non aver fatto parte dell’attuale maggioranza né di aver partecipato alle elezioni del 2020, il Partito Sardo d’Azione si dichiara «pronto a contribuire con un progetto serio e concreto per il futuro del paese».

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