La Giunta comunale di Arzachena ha approvato un atto di indirizzo politico per il potenziamento del servizio educativo dedicato alla prima infanzia. L’obiettivo è aumentare i posti disponibili per i bambini da 0 a 36 mesi attraverso l’apertura di una nuova sezione nel plesso scolastico ex San Vincenzo, in via Cagliari.

La decisione arriva in risposta alla crescita delle richieste registrata negli ultimi anni. Per l’anno scolastico 2026/2027, infatti, i posti attualmente disponibili non sarebbero stati sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate dalle famiglie residenti. Oggi il servizio comunale conta 70 posti complessivi, distribuiti tra le sedi di via Mameli, ex San Vincenzo e Porto Cervo. Le iscrizioni, però, richiedono una disponibilità di 85 posti. Senza questo intervento, 15 bambini rimarrebbero esclusi dalle graduatorie per carenza di spazi. Da qui la scelta di intervenire con una misura ritenuta necessaria per garantire continuità al servizio e sostenere concretamente le famiglie del territorio.

«Investiamo interamente i 222 mila euro di fondi ministeriali e regionali presenti nelle casse comunali per dare una risposta immediata a questa esigenza e dare garanzie a tutte le famiglie residenti, i cui bimbi rischiavano di restare fuori dal nido. Non si tratta solo di una rimodulazione degli spazi, ma di un potenziamento strutturale e duraturo dei servizi educativi di Arzachena, in linea con una visione di territorio in continua crescita ed espansione sotto tutti i punti di vista». Il Comune procederà con una variazione del contratto in essere con la cooperativa che gestisce il servizio e con l’integrazione della spesa necessaria a coprire i costi per diversi mesi.

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