Blatte sarebbero state segnalate in più punti del paese. Lo segnala all’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura il gruppo consiliare di opposizione “Oltre le Bocche”, composto da Dario Giagoni, Ilaria Tiziana Battino e Andrea Pilia, che ha presentato un’interrogazione sulla disinfestazione del territorio comunale.

«Abbiamo raccolto numerose segnalazioni da parte dei cittadini – spiegano i consiglieri di Oltre le Bocche – che lamentano una presenza sempre più frequente di blatte, soprattutto durante le ore serali. Si tratta di una situazione che merita attenzione, sia sotto il profilo del decoro urbano sia per gli aspetti legati all’igiene degli spazi pubblici». Le segnalazioni arrivate dai cittadini - scrivono i tre consiglieri d’opposizione - riguardano diverse zone del centro abitato: via Friuli, via Umbria, via Lazio, via Capo Testa, alcune strade del centro storico, ma anche parchi pubblici, aree verdi e spazi gioco. Un fenomeno che, secondo l’opposizione, non può essere affrontato con interventi frammentati o limitati a singole vie. Nell’interrogazione viene sottolineato che gli interventi circoscritti potrebbero risultare poco efficaci, perché gli infestanti tendono a spostarsi nelle aree vicine attraverso caditoie e fognature. Da qui la richiesta di valutare una campagna notturna estesa contemporaneamente all’intero centro abitato, sul modello di quelle che, riferiscono alcuni cittadini, venivano effettuate in passato.

«Riteniamo che questa modalità possa essere valutata nuovamente, perché consentirebbe un’azione più organica ed efficace rispetto a interventi limitati a singole strade. Il nostro obiettivo – concludono – è contribuire a individuare una soluzione efficace e duratura a un problema che interessa molti quartieri del paese».

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