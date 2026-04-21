Alla fine anche Dario Giagoni scende in campo: sarà candidato alla carica di sindaco di Santa Teresa Gallura. Dopo una disponibilità di massima offerta l’estate scorsa, il deputato della Lega ha rotto gli indugi annunciando il proprio ruolo all’interno di “Oltre le Bocche”, un progetto che «si propone come un percorso di rinnovamento fondato su cambiamento, partecipazione e connessione con il territorio, con l’obiettivo di segnare una discontinuità netta rispetto al passato e riportare al centro il rapporto diretto con la comunità»; una squadra «che punta a un lavoro collegiale e a una chiara discontinuità amministrativa».

Le priorità, scritte in un comunicato, riguardano «il rafforzamento dei servizi sanitari e della rete di assistenza sul territorio, con l’obiettivo di migliorarne continuità ed efficacia; interventi sull’edilizia abitativa per famiglie e giovani; e una strategia di sviluppo che integri turismo, nautica e pianificazione urbanistica in chiave sostenibile e continuativa durante tutto l’anno».

A breve sono previsti incontri pubblici con la cittadinanza per la presentazione delle linee programmatiche «e l’avvio del confronto sul territorio, oltre alla presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale». Dario Giagoni se la dovrà vedere con la sindaca uscente Nadia Matta e con il due volte già sindaco Stefano Pisciottu.

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