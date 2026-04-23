Passo in avanti sulla mobilità sostenibile a Santa Teresa Gallura. La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio. Il progetto rientra nel quadro delle politiche europee e nazionali per la riduzione delle emissioni e punta a favorire la diffusione della mobilità elettrica anche nei centri urbani turistici. L’intervento sarà realizzato da Enel X Way Italia, nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, senza costi diretti per le casse comunali.

Tra gli elementi centrali dell’accordo c’è l’individuazione di un primo sito strategico: il parcheggio pubblico di via Valle d’Aosta, a pochi passi dal centro storico. Le aree interessate manterranno la destinazione a parcheggio, ma con stalli riservati ai veicoli elettrici durante la ricarica. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: costruire nei prossimi anni una rete capillare di punti di ricarica, migliorando la qualità dell’aria e riducendo l’inquinamento acustico. Un investimento che punta anche ad aumentare l’attrattività del territorio, offrendo servizi sempre più in linea con le esigenze di residenti e turisti.

La gestione delle infrastrutture sarà affidata al soggetto attuatore, che si occuperà di installazione, manutenzione e servizio, con tariffe allineate al mercato. Il Comune, dal canto suo, potrà in futuro chiedere la dismissione degli impianti e il ripristino delle aree.

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