Ricostruita la dinamica dell’incidente che ha coinvolto Gianfranco Mario Cuccu, 70enne di Sassari che nella tarda mattinata di oggi è rimasto ferito dall’elica del catamarano noleggiato per un’escursione che stava pilotando a Santa Teresa Gallura, nelle acque di Santa Reparata.

L’uomo si è gettato in acqua per liberare l’elica dell’imbarcazione, che era rimasta impigliata a un segnale di pesca. Subito dopo il mezzo, con otto giovani a bordo, ha ripreso il largo. Lui per un po’ ha provato a seguirlo ma poi, sfinito, ha chiesto ai ragazzi di andargli incontro innestando la retromarcia. Ed è proprio in quella fase che è avvenuto il contatto tra l’elica e il piede sinistro dello skipper.

Il contatto con l’elica gli ha provocato sei microfrattura.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, che ha trasportato l’uomo al Santissima Annunziata di Sassari.

L’equipe ortopedica dell’ospedale ha rimarginato la ferita, scongiurando la perdita dell’arto. L’incidente alla fine si è rivelato meno grave di quanto non fosse parso all’inizio, anche per l’intervento tempestivo del 118.

(Unioneonline/L)

