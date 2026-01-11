Candele scintillanti vietate a Olbia, Nizzi: «Colpito dalla tragedia di Crans-Montana, ora controlli rigorosi»Ordinanza per tutti i locali della città: «Non è più tempo di giocare, saremo intransigenti»
Vietati fuochi, petardi e candele luminose nel territorio di Olbia. Lo ha deciso il sindaco Settimo Nizzi, con un'ordinanza dei giorni scorsi, sull'onda dell'emozione dopo la tragedia di Crans-Montana.
Ora Nizzi spiega le ragioni della sua decisione. E annuncia controlli rigorosi nei locali.
«Daremo un giro di vite per che fanno questo genere di attività, con controlli approfonditi. Chi va per divertirsi, i nostri giovani, non deve perdere la vita per colpa di coloro che pensano solo ai soldi e non alla sicurezza».
I titolari sono avvisati: «Saremo intransigenti. Non c'è più tempo per giocare», aggiunge Nizzi, «è un atto dovuto in memoria di quei ragazzi». Le decine di vittime di Crans Montana.
(Unioneonline)