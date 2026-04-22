La drammatica condizione del sistema sanitario gallurese sarà al centro di un incontro convocato a Cagliari dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. ll 14 maggio, nella sede dell’Assessorato regionale alla Sanità, Todde incontrerà i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in particolare tutte le sigle confederali e alcuni sindacati autonomi.

La convocazione arriva dopo una lunga fase di tensioni e dure contestazioni da parte della Cgil Fp e Uil Fp. Le due sigle confederali hanno annunciato che nelle prossime settimane saranno proclamate diverse giornate di sciopero. I rappresentanti sindacali del personale sanitario della Asl di Olbia ritengono inaccettabili alcune decisioni dei vertici dell’azienda pubblica. Uno dei temi dello scontro è l’apertura dei “repartini” denominati “ospedale di comunità” all’interno dei presidi ospedalieri di Olbia, Tempio, La Maddalena e Ozieri, operazione che avverrebbe, secondo Cgil e Uil, a scapito dei servizi esistenti e garantiti per i pazienti acuti.

Altro tema drammatico sul tavolo è la condizione del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia, un reparto con una media di oltre 200 accessi giornalieri durante l’estate e che dai primi di luglio potrà contare solo su tre specialisti.

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