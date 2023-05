Anche per questa stagione le spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu saranno a numero chiuso ma con più servizi.

Il Comune di San Teodoro prosegue sul cammino di sostenibilità tracciato lo scorso anno con il contingentamento degli ingressi in due delle spiagge più frequentate del litorale, due perle naturalistiche dove da anni l’eccessivo carico antropico minacciava l’ecosistema marino degli arenili e presentava diverse criticità legale alla sicurezza e alla viabilità stradale.

«Quella che nel 2022 era considerata una sperimentazione pioneristica per il nostro territorio, oggi è diventata una certezza di buona pratica di gestione e protezione dei nostri litorali, oltre a una garanzia per permettere a tutti gli ospiti e residenti del territorio di poterne fruire agevolmente», si legge in un comunicato del Comune, che fornisce i dati relativi agli ingressi controllati della scorsa stagione.

Dal 20 giugno al 21 settembre 2022 hanno avuto accesso alle due spiagge oltre 322.000 persone, così come illustrato sui grafici consultabili sulla piattaforma www.santeodorospiagge.it.

Il progetto che l’anno scorso era stato avviato in via sperimentale è stato riconfermato e potenziato per migliorare la fruibilità dei due arenili, con nuovi e più funzionali servizi ai bagnanti e maggiore attenzione all’inclusione e alla sicurezza. In particolare sono stati migliorati gli accessi alla spiaggia con le passerelle e saranno disponibili sedie per le persone con disabilità e sedie JOB per l’accesso al mare.

A Cala Brandinchi sarà attivo un servizio di accompagnamento ed assistenza e verrà installata una postazione di primo soccorso. Docce e bagni pubblici saranno inoltre aperti sia a Lu Impostu che a Cala Brandinchi Nord e Sud.

L’amministrazione comunale è intervenuta anche riguardo allo spinoso aspetto dei parcheggi, con l’apertura di un nuovo posteggio comunale in zona Cala Brandinchi Nord. Il costo dei parcheggi, dove previsto, non è incluso nel sistema di prenotazione dell’accesso in spiaggia. Il numero chiuso quest’anno sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre e il servizio di prenotazione sulla piattaforma www.santeodorospiagge.it aprirà il 13 giungo alle 18.

Il portale online, unitamente alle app per Android ed Apple, permetterà di prenotare gli accessi alle due spiagge, con le medesime modalità del 2022. Anche il numero degli accessi è rimasto invariato, ovvero massimo 1447 persone al giorno a Cala Brandinchi e 3352 a Lu Impostu, per una capienza totale massima di 4779 inclusi anche i posti assegnati alle concessioni balneari presenti. Le tariffe sono rimaste invariate, così come la modalità di pagamento che potrà avvenire solo tramite carta di credito.

L’accesso, sempre previa prenotazione, sarà gratuito per i residenti, per i bambini sotto i 12 anni e per le persone con disabilità. La tariffa sarà di 1 euro per i soggetti iscritti alla TARI nel Comune di San Teodoro, per gli ospiti delle strutture ricettive del territorio e per i clienti delle concessioni balneari.

Ticket di due 2 euro per tutti gli altri utenti.

