Intervento del Cnsas a San Teodoro per il recupero di un’escursionista infortunatasi sulle scogliere di Capo Coda Cavallo.

La donna, a causa di un problema a una caviglia, non è più riuscita a proseguire autonomamente e il suo compagno ha chiesto aiuto chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112. Attivata dalla Centrale Operativa del 118, sul posto si è recata immediatamente la squadra del turno in guardia attiva della Stazione di Olbia.

Contestualmente la Centrale Operativa Georesq ha localizzato l’infortunata tramite SMS LOCATOR, il sistema di geolocalizzazione del soccorso alpino che, attraverso la risposta ad un messaggio che arriva sul telefono, consente di determinare esattamente la posizione del ricevente.

La donna è stata raggiunta, stabilizzata e trasportata con la portantina fino al punto in cui la attendeva l’ambulanza della Croce Bianca di San Teodoro.

(Unioneonline)

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