San Teodoro, schianto sulla ss125: due auto coinvolte, soccorsi in azioneSul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118
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Incidente stradale a San Teodoro, all'incrocio per Capo Coda Cavallo, lungo la SS 125.
Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Lo schianto attorno alle 14:30.
Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di San Teodoro, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei mezzi coinvolti.
Gli occupanti delle vetture sono stati affidati alle cure di due equipaggi del 118.
Carabinieri sul posto per i rilievi di rito e risalire alle cause dello scontro.
(Unioneonline)