San Teodoro, tenta di intrufolarsi in discoteca spacciandosi per carabiniere: hashish nelle tasche, denunciatoL’uomo, arrivato al locale con tanto di lampeggiante blu sull’auto, ha esibito agli addetti alla sicurezza una finta placca distintiva: smascherato dai militari della Compagnia di Siniscola
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è finto carabiniere, con tanto di lampeggiante blu sull'auto e placca distintiva, per intrufolarsi all’interno di una discoteca di San Teodoro.
La scusa rivolta agli addetti alla sicurezza del locale è stata quella di un controllo ufficiale, l’intenzione reale ben diversa: i carabinieri della Compagnia di Siniscola, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato e perquisito trovandolo in possesso di 59 grammi di hashish destinati con tutta probabilità allo spaccio.
L’uomo è stato denunciato, sotto sequestro lampeggiante e placca distintiva.
(Unioneonline)