Si è finto carabiniere, con tanto di lampeggiante blu sull'auto e placca distintiva, per intrufolarsi all’interno di una discoteca di San Teodoro.

La scusa rivolta agli addetti alla sicurezza del locale è stata quella di un controllo ufficiale, l’intenzione reale ben diversa: i carabinieri della Compagnia di Siniscola, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato e perquisito trovandolo in possesso di 59 grammi di hashish destinati con tutta probabilità allo spaccio.

L’uomo è stato denunciato, sotto sequestro lampeggiante e placca distintiva.

(Unioneonline)

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