Sono 27 le persone denunciate nel corso dei controlli straordinari del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola durante il ponte di Ferragosto nel Nuorese.

Centinaia le persone e i veicoli identificati, oltre 20 le patenti ritirate.

Sul fronte della sicurezza stradale, 15 conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza; tra i fermati anche un automobilista con un tasso di 1,47 g/l, sorpreso dopo aver sradicato e rubato come souvenir un cartello stradale sulla SS125 a San Teodoro, poi recuperato.

Alcuni conducenti sono stati denunciati anche per resistenza e oltraggio, per aver spintonato i militari e rifiutato di farsi identificare.

Nel contrasto allo spaccio è stato denunciato un uomo sorpreso a San Teodoro dopo aver ceduto una dose di hashish a un tredicenne, mentre 5 giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori; due persone sono state denunciate per furto, trovate con due borse di valore rubate poco prima in un negozio di via del Tirreno e subito restituite.

Sul versante della tutela del lavoro, le verifiche ispettive condotte a Dorgali con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Nuoro hanno portato alla denuncia di due titolari per sorveglianza abusiva a distanza dei dipendenti e impiego di lavoratori in nero, con sanzioni e ammende per oltre 4.700 euro. I controlli proseguiranno per tutto il resto della stagione estiva.

(Unioneonline)

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