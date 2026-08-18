La Maddalena per alcuni giorni al centro dell’attenzione di alcune alte istituzioni nazionali. Prima con la presenza per tre giorni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi con l’arrivo dell’Ordinario militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba che qui ha celebrato la Messa dell’Assunta, da qui lanciando un forte pensiero di vicinanza ai militari italiani impegnati in vari scenari del mondo, ma anche con la presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Una concentrazione di presenze istituzionali che, proprio nei giorni di Ferragosto, ha riportato in primo piano il ruolo strategico dell’isola e il suo storico legame con la Marina.

In occasione della Messa dell’Assunta, Berutti Bergotto ha partecipato alla celebrazione insieme al sindaco Fabio Lai e alle autorità militari. «La Maddalena ha dato tanto alla Marina e la Marina ha dato tanto alla Maddalena», ha sottolineato l’ammiraglio, ricordando gli investimenti nelle Scuole Sottufficiali e l’accoglienza riservata negli anni ai militari. Per il capo di Stato Maggiore, la convivenza tra comunità civile e militare rappresenta «un esempio per tutta l’Italia».

Dopo la celebrazione l'ammiraglio Berutti Bergotto ha rivolto tre ringraziamenti: ai giovani in uniforme presenti, per i sacrifici compiuti al servizio del Paese e della pace; ai cappellani militari, per il sostegno umano e spirituale; e alla città, attraverso il sindaco Fabio Lai. «Mi sento maddalenino, vengo qui da tantissimo tempo e sono anche un vostro cittadino», ha detto.

Soddisfatto Lai, che vede nelle presenze di questi giorni la conferma della centralità dell’isola. «La Maddalena ha sempre avuto un ruolo strategico. Questi rapporti ci consentono di raggiungere risultati concreti per la città». Una collaborazione che pare destinata a proseguire, nel segno di un legame secolare tra l’arcipelago, le istituzioni e la Marina Militare.

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