Per la prima volta in Sardegna è stato utilizzato un elicottero per individuare dall'alto un guasto su un acquedotto. È accaduto la sera del 14 agosto, vigilia di Ferragosto, in Gallura, precisamente ad Arzachena, zona che registra in questi giorni una massiccia presenza di turisti e di conseguenza un aumento esponenziale dei consumi idrici.

Nel tardo pomeriggio i sistemi di telecontrollo di Abbanoa hanno iniziato a segnalare una drastica riduzione delle portate d'acqua nell'acquedotto "Liscia", alimentato dal potabilizzatore dell'Agnata, al servizio dei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Padru, Telti, Monti, Arzachena, La Maddalena e San Teodoro. L'acquedotto ha un'estensione di circa 30 chilometri e soprattutto nell'entroterra attraversa zone di campagna non facilmente raggiungibili.

Sarebbe stato praticamente impossibile individuare il punto della rottura prima del tramonto con sopralluoghi ordinari. Abbanoa ha deciso quindi di noleggiare un elicottero per sorvolare in tempi rapidi l'intero tracciato dell'acquedotto. Dall'alto, fa sapere la società, è stato possibile rilevare un allagamento in mezzo alla macchia mediterranea.

Si sono quindi attivate le squadre del pronto intervento di Abbanoa che hanno lavorato senza sosta durante la notte tra il 14 e il 15 agosto per riparare il guasto e ripristinare la piena operatività dell'acquedotto Liscia.

(Unioneonline/A.D.)

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