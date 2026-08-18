Mario Sotgiu porta le storie del Golfo di Arzachena direttamente in mezzo al mare. Mercoledì 19 agosto, alle 18, l’isolotto di Ziu Paulu, a Cannigione, ospiterà un incontro tra racconti, documenti, curiosità e vicende mai raccontate prima, in uno dei luoghi più suggestivi della costa.

L’iniziativa, organizzata da Sotgiu della Msd & Partners e presidente dell’Associazione La Scatola del Tempo, è promossa dal delegato alla Cultura di Arzachena, Giovanni Carta, e nasce per riscoprire la memoria di questo piccolo lembo di terra nel cuore del golfo.

«Il nome Ziu Paulu compare già nelle carte nautiche di fine Ottocento e porta con sé una storia affascinante», afferma Sotgiu. Secondo la tradizione, Ziu Paulu era un pescatore arrivato da Ponza. A differenza di altri compagni, scelse di fermarsi proprio qui, attirato da una costa allora selvaggia e da un mare ricco di pesce. Da quel racconto prendono vita molti altri interrogativi: quante vicende hanno attraversato queste acque? Quali segreti conserva ancora l’isola?

L’appuntamento proverà a dare qualche risposta, senza formule tradizionali. Niente palco, niente sedie e niente biglietti: soltanto una piccola spiaggia, il mare e il piacere di ascoltare. Chi vorrà partecipare potrà raggiungere l’isolotto liberamente e in autonomia, con il proprio mezzo, per un pomeriggio dedicato alle storie e alla memoria del golfo di Arzachena.

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