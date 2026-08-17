Un presunto residuato bellico è stato rinvenuto questo pomeriggio nel tratto del litorale di Mannena-Barca Bruciata. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda ha pertanto emanato un'ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione in un tratto del litorale in località Mannena - Barca Bruciata a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto. Con decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, che sarà dichiarata con successiva ordinanza ad avvenuta rimozione e/o bonifica dell’ordigno, è vietato l'accesso, il transito, lo stazionamento e la balneazione a persone, animali e mezzi di qualsiasi genere, in tutta l’area.

L'ordinanza, precisa il Comune, ha natura precauzionale a tutela della pubblica incolumità. Il Comando di Polizia Locale sta provvedendo al posizionamento della segnaletica di divieto nelle aree interessate e garantirà i controlli sul rispetto della disposizione.

© Riproduzione riservata