«Vittime di una cattiveria incontrollata»: le parole di Angelo Ratti, picchiato a Porto IstanaOggi l’uomo è stato sentito a lungo dai carabinieri e ha integrato la prima denuncia con chat e audio che documenterebbero minacce e insulti ricevuti anche dopo il pestaggio
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Angelo Ratti, 39 anni, di Milano, vittima di un pestaggio il 14 agosto, parla di quanto è avvenuto in una spiaggia di Porto Istana, nel litorale di Olbia.
Oggi Ratti è stato sentito a lungo dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia e ha integrato la prima denuncia presentata ai militari, con chat e audio che documenterebbero minacce e insulti ricevuti anche dopo la brutale aggressione di Porto Istana.
Il fondatore del collettivo “il biscotto della fortuna” è stato sottoposto ad accertamenti medici per il violento colpo alla testa sferrato probabilmente con con un sasso. Ratti potrebbe avere riportato una grave lesione al timpano dell’orecchio sinistro.
La procura della Repubblica di Tempio ha aperto un’inchiesta, tra le persone che potrebbero essere coinvolte nelle indagini anche un minorenne.