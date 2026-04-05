Esplosione di un ordigno vicino a un ristorante di San Teodoro.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola è intervenuta in Via del Tirreno. Gli operatori hanno messo in sicurezza la zona e verificato i danni subiti dalla struttura.

Non ci sono feriti: il locale era chiuso per l’inverno.

Sul posto anche le forze dell'ordine, in corso le indagini.

(Unioneonline)

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