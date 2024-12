Nuova vita per tre cabine elettriche del Comune di San Teodoro, trasformate in opere di street art, inaugurate stamattina in via dei Gerani e nei parchi Li menduli e Lu licciu. Le infrastrutture, trasformate dalla creatività di Mara Damiani, Mauro Patta e Collettivo sconosciuto, sono state realizzate nell'ambito del progetto Cabine d'autore di E-distribuzione, società del gruppo Enel, con l'obiettivo di trasformare le cabine elettriche in elementi artistici per essere integrate nel territorio. "Siamo orgogliosi di supportare InLuce, progetto di arte urbana condivisa, perché rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio attraverso l'arte e la cultura: questo itinerario artistico permanente promuove il lavoro di talentuosi artisti locali e crea un ponte tra tradizione e innovazione, stimolando il dialogo culturale e favorendo l'integrazione tra le diverse forme di espressione", ha detto la sindaca, Rita Deretta. "Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di queste suggestive opere: le cabine, con questo progetto sono reinventate come spazi artistici integrati con l'ambiente”, ha aggiunto il responsabile dell'Ut di Nuoro dell'area operativa Sardegna di E-distribuzione, Salvatore Bernardi.

