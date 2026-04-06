Incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina intorno alle 13 sulla 131 Dcn, all’altezza del bivio per San Teodoro. 

Un’auto con a bordo tre giovani che viaggiava in direzione Olbia è rimbalzata tra il guardrail laterale e lo spartitraffico centrale per poi finire a sua corsa, ribaltata. 

Uno degli occupanti, un ventenne, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, ma le sue condizioni non sono gravi. Stanno ancora meglio i due amici che viaggiavano con lui. 

(Unioneonline/E.Fr.)  

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