Sulle strade che hanno segnato il suo martirio, San Simplicio è stato portato in processione vestito di rose bianche e gialle (e non rosse, come da tradizione) in onore dell'elezione del nuovo Papa e della sede apostolica romana.

Accompagnato da ventidue gruppi folk provenienti da tutta l'isola e dalle note delle bande musicali di Olbia e di Berchidda, la statua del santo patrono di Olbia e della Diocesi di Tempio Ampurias ha attraversato il centro storico della città e, davanti al municipio, è stata omaggiata dall’Infiorata, una cascata di petali colorati lanciati dall'alto della scala aerea dei Vigili del fuoco.

