L’amministrazione comunale di Tempio ha scelto di aderire alla “rottamazione” delle sanzioni sulle mini-cartelle esattoriali fino a mille euro (contravvenzioni al codice della strada, debiti tributari, Imu e Tari).

La giunta Addis opta per la cancellazione di sanzioni e interessi, in modo da chiudere contenziosi che si trascinano ormai da molti anni.

L’assessore comunale al Bilancio Paolo Cossu dice: «La norma rappresenta un’importante opportunità legale per i cittadini che potranno pagare il debito iniziale e ottenere la cancellazione di more e interessi. Considerato che il nostro ente non presenta in bilancio residui attivi riferibili agli anni considerati dalla norma (2000-2015), in quanto già cancellati attraverso i vari provvedimenti di riaccertamento ordinario adottati nel tempo, l’applicazione non crea alcuna situazione di squilibrio finanziario».





