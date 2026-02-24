È sempre più necessario – secondo il gruppo "Un arcipelago senza plastica” – il posizionamento di telecamere per il controllo del territorio. Come più volte già ribadito, non è ammissibile che zone ripulite dai volontari siano, nel giro di poco tempo, oggetto di nuovi abbandoni di rifiuti.

I volontari tuttavia non demordono. Sabato scorso infatti, in collaborazione col Parco Nazionale, il Comune di La Maddalena e la Compagnia di Navigazione Delcomar, si sono dati appuntamento in varie zone delle isole di Maddalena e Caprera per ripulire, anche in questo caso, molte zone precedentemente ripulite (nell’isola di Maddalena e in alcune zone interne e costiere di Caprera). Sono state oltre 4 le tonnellate di rifiuti raccolte dai volontari, con l’ausilio di otto i mezzi privati messi a disposizione, oltre ad alcuni autocarri e pick Up ed un camion con gru, e trasportate all’isola ecologica. Sono stati recuperati motori, scaldabagni, televisore, parti di divani, tante batterie d’auto, fuoribordo, copertoni e cerchioni, ferro, plastica, vetro, una rete di pallavolo con i cavi in acciaio; molti anche i sacchi di rifiuti abbandonati in alcuni belvedere.

I volontari di "Un arcipelago senza plastica” operano dal 2018 e hanno, da allora, raccolto ben 192 tonnellate di rifiuti di ogni genere in 91 uscite di gruppo.

