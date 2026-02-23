A Olbia un furto di un portafogli sarebbe sfociato in un pestaggio, intorno alle 19.30, in corso Umberto.

Dopo l’allarme, intervento immediato delle forze dell'ordine per sedare il regolamento dei conti tra il presunto ladro e la vittima del furto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, chiamati dai passanti che in quel momento affollavano la via principale della città.

