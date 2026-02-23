momenti di tensione
23 febbraio 2026 alle 20:02aggiornato il 23 febbraio 2026 alle 20:13
Olbia, rissa nel centro storicoUn tentativo di furto in corso Umberto degenera in pestaggio
A Olbia un furto di un portafogli sarebbe sfociato in un pestaggio, intorno alle 19.30, in corso Umberto.
Dopo l’allarme, intervento immediato delle forze dell'ordine per sedare il regolamento dei conti tra il presunto ladro e la vittima del furto.
Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, chiamati dai passanti che in quel momento affollavano la via principale della città.
© Riproduzione riservata