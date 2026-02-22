A Baja Sardinia torna al centro dell’attenzione il tema del decoro urbano e dell’abbandono dei rifiuti. A sollevare nuovamente la questione è il Comitato Amici a difesa di Baja Sardinia, che ha inviato nuove fotografie per documentare la situazione in alcune aree del borgo marino, segnalando tempestivamente il tutto anche al Comune di Arzachena. Dentro e fuori i cassonetti, così come sotto alcuni cespugli, vengono abbandonati rifiuti di ogni genere: materassi, sedie, lavatrici, bidet e sacchi di indifferenziato. Il comitato chiede non solo interventi di pulizia più frequenti, ma anche un potenziamento dei controlli attraverso l’installazione e il monitoraggio di telecamere, al fine di individuare e sanzionare i responsabili.

Sulle segnalazioni interviene l’assessore all’Ambiente Michele Occhioni: «In due mesi, ovvero da quando ci è arrivata la prima segnalazione da parte del comitato, siamo intervenuti per ben tre volte, in particolare nell’isola ecologica, togliendo non solo buste a terra di indifferenziato ma anche ingombranti fuori e dentro i cassonetti, ripulendo il tutto. È una zona purtroppo che viene presa d’assalto». Occhioni ricorda inoltre un recente passaggio amministrativo: «Avendo pochi giorni fa vinto il ricorso presso il Tar Sardegna, che ha dato ragione al Comune sul ricorso presentato dalla precedente ditta, siamo pronti a partire con il nuovo appalto e con un nuovo capitolato. Con il nuovo progetto di raccolta rifiuti le isole ecologiche stradali saranno eliminate e sarà effettuato dappertutto il porta a porta, sia nel centro di Arzachena sia nei borghi, ovvero in tutto il territorio comunale, Baja Sardinia compresa». Quanto alle telecamere, l’assessore precisa: «Ce n’è una in un’isola ecologica segnalata dal comitato che è stata divelta per ben tre volte e riparata negli ultimi mesi. Si tratta di un gesto evidentemente operato per non farla funzionare. È questo il limite delle telecamere: se messe fuori servizio non garantiscono la funzione per cui vengono installate».

Infine l’invito alla collaborazione: «Siamo a disposizione di tutti i cittadini attenti al territorio, al decoro e all’ambiente. Come i comitati tengono all’ambiente, ci teniamo anche noi amministratori: è necessaria una stretta collaborazione per raggiungere l’obiettivo tutti insieme».

