Via ai lavori di manutenzione nella galleria “S’Iscala” a Budoni. A seguito degli interventi, il traffico della SS131 subirà delle limitazioni fino a martedì 10 febbraio.

I lavori riguardano la sostituzione di alcuni pannelli di rivestimento della galleria, danneggiati da un veicolo che ha preso fuoco all’interno del tunnel il 2 gennaio scorso.

Come comunicato dall’Anas, i lavori procederanno secondo il seguente schema: in direzione Nuoro, il 4 e 5 febbraio, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo di ‘Budoni Sus – Limpiddu’ (km 112) e lo svincolo ‘Posada Nord’ (km 106) nella fascia oraria tra le 7 e le 20. Il 6 e 7 febbraio, invece, ci sarà la chiusura al traffico notturno tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo.

In direzione Olbia, tra il 7 e il 10 febbraio, il medesimo tratto sarà interdetto unicamente nella fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato lungo la statale 125 “Orientale Sarda”.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata