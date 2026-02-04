Allarme nella serata di ieri a bordo di una nave in transito nelle Bocche di Bonifacio. L’emergenza è scattata attorno alle 19:15, quando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena ha ricevuto richiesta di assistenza dalla motonave “Tony Stark”, con a bordo un marittimo di nazionalità filippina, di 41 anni, che necessitava di cure urgenti.

A seguito del consulto con il C.I.R.M. – Centro Internazionale Radio Medico, che ha disposto l’immediato ricovero ospedaliero, la Guardia Costiera ha inviato sul posto la motovedetta di soccorso CP 306 per il trasbordo del 41enne.

L’uomo, dopo il rientro della motovedetta in porto a La Maddalena, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

