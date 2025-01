Con la ultimazione del viadotto del Rio Mannu, a distanza di 13 anni dall’inizio lavori l’intero tracciato della Olbia Sassari è transitabile. Questa mattina è stato aperto il tratto del Lotto 4, nel territorio di Berchidda e Oschiri. Il direttore generale dell’Anas, Aldo Isi: «È un collegamento strategico e con orgoglio oggi inauguriamo gli 80 km a doppia corsia di marcia».

L’Anas ha a disposizione dal Governo 700 milioni per la manutenzione e 4 miliardi per le nuove opere in Sardegna. L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu: «Con Anas abbiamo istituito un tavolo con obiettivi comuni e la giornata di oggi è da segnare sul calendario. Parliamo di un collegamento che parte da Alghero e arriva ad Olbia. Questa modalità di lavoro deve essere un esempio. Avremo una cabina di lavoro in Regione che ridurrà le lungaggini burocratiche. Il gap infrastrutturale in Sardegna è elevato, ma si può ridurre se tutte le nostre arterie verranno fatte come la Sassari Olbia. Oggi è la fine di un progetto ma è anche un inizio per le opere future».

Per il governo c’era il sottosegretario Alessandro Morelli che ha dichiarato: «Quest’opera è un grande esempio. L’iter è iniziato nel 2001. Tante le forze in campo che hanno negli anni contribuito a rendere possibile questa infrastruttura. Lasciamo da parte le ideologie e guardiamo al risultato».

Presente anche il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera: «Un’infrastruttura fondamentale e strategica per tutto il quadrante nord dell’isola – ha detto - che andrà a ridurre i tempi di percorrenza e garantirà una maggiore sicurezza stradale. Quella di oggi è una cerimonia attesa da troppi anni. Le infrastrutture non hanno colore politico, l’unica cosa che conta è realizzarle nei tempi dovuti. Adesso l’obiettivo è consegnare l’ultimo tratto che collega Sassari ad Alghero, affinché anche i due aeroporti al nord dell’Isola siano collegati con una strada a quattro corsie».

