Ha preso le mosse ieri, con l’apertura delle iscrizioni, il cammino verso i 21esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino. La manifestazione organizzata a Berchidda dalla Rassinaby Racing anche quest’anno vanterà una tripla titolazione tricolore: accanto al Rally moderno (valido come quinto e penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra e per il Regionale), sabato 25 domenica 26 ottobre si disputeranno anche il sesto Rally Vermentino Historicu (quarta prova dell’Italiano Rally Terra Storico) e il quinto Baja Vermentino Terre di Gallura (quinto appuntamento dell’Italiano Cross Country Side by Side).

Le iscrizioni al Rally moderno scadono alle 24 di mercoledì 16 ottobre, mentre ci sarà qualche giorno in più a disposizione dei concorrenti del Rally storico e del Cross country, con iscrizioni aperte fino alle 18 di lunedì 21 ottobre.

Il percorso dell’edizione 2024 prevede poco più 75 chilometri cronometrati, articolati in tre speciali da ripetere due volte. Si comincerà venerdì 25, con i doppi passaggi sulla “Erula-Tula” (nuova prova della lunghezza di oltre 11 km) e si proseguirà sabato 26, con le speciali “Pattada-Oschiri” (oltre 20 km che inglobano la vecchia speciale d’apertura “Filigosu”) e “Alà dei Sardi-Buddusò” (tratto cronometrato di 7 km nel celeberrimo Monte Lerno). Berchidda ospiterà Shakedown e Qualifying stage il venerdì mattina, e la cerimonia di partenza, prevista alle 13.30, in Piazza del Popolo. Nella stessa piazza, alle 15 del sabato, sono in programma l'arrivo e le premiazioni. Berchidda ospiterà anche le verifiche, il parco assistenza, la direzione gara e la sala stampa.

© Riproduzione riservata