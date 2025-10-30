Quasi 4 quintali di pesce privi della obbligatoria documentazione: è quanto hanno scoperto polizia stradale e guardia costiera ad Olbia dopo avere individuato, durante un controllo nelle vicinanze del porto, circa 40kg di ostriche prive di tracciabilità in un carro proveniente dalla Penisola.

L’ispezione successiva nella ditta destinataria ha poi permesso di scoprire altri prodotti ittici per quasi 360 kg tra tonno albacora, salmone, polpo, sgombro, branzino, orata, seppia, persico africano ed altri prodotti ittici, tutti privi della prescritta e obbligatoria documentazione.

La merce è stata sequestrata e affidata in custodia alle aziende individuate dall’Autorità marittima e sanitaria, mentre a carico della ditta è scattata una multa da 3mila euro, oltre alla confisca del prodotto.

