Custodia cautelare in carcere, è questa la decisione del gip per un uomo di 50 anni, residente ad Acerra, arrestato dalla Guardia di Finanza dentro il porto di Olbia nei giorni scorsi mentre cercava di scappare dall’Isola. Secondo i magistrati delle Procure di Tempio, Oristano e Sassari, si tratta del responsabile di una serie di episodi avvenuti a Paulilatino, Thiesi, Arzachena, Bono e Olbia. L’uomo avrebbe derubato e raggirato numerosi anziani presentandosi come finanziere.

Le indagini hanno sono iniziate dopo un episodio avvenuto a Paulilatino, quando un’anziana donna, contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo della Guardia di Finanza, era stata derubata di gioielli in oro e contante. Grazie alla tempestività dell’intervento dei Carabinieri e un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e della lista degli imbarchi sulla “Tirrenia” tratta Olbia-Civitavecchia, il campano era stato fermato prima di imbarcarsi su un traghetto. Al momento del fermo, l’uomo indossava gli stessi abiti utilizzati durante l’episodio denunciato a Paulilatino.

Difeso dagli avvocati Carmine Malinconico e Pietro Carzedda, l’uomo davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.

© Riproduzione riservata